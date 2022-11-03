الأمن يُطلق مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين لفائدة الولايات الـ 10 المستحدثة بجنوب الوطن والوحدات الجمهورية للأمن.

وحسب بيان للمديرية، “بإمكان المهتمين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة. وكذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر”.

كما ويودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة “المصالح الولائية للموارد البشرية”، لأمن الولايات الـ10 المستحدثة بجنوب الوطن.

وكذا على مستوى أمن الولايات الآتية المعنية بعملية التوظيف، الشلف، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة. وولايات تبسة، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وبومرداس، والوادي، خنشلة وغليزان.