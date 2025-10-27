الأمن يُطيح بشابتين تستغلّان شقة لإجهاض العازبات ببرج الكيفان

أوقفت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية بباب الزوار، 4 متهمين جميعهن نسوة. تترواح أعمارهن بين 24 و30 سنة، اثنين منهن تنشطان سرّا في مجال إجهاض الفتيات العازبات. مستغلتين شقة مستأجرة وسط مدينة برج الكيفان، لاستقبال زبائنهنّ الراغبات في التخلّص من حملهنّ الغير شرعي. ونفس الخدمات تعرضها كلا المتهمتين على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “تيكتوك” للترويج لنشاطهما الممنوع و لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.

وكللت العملية بعد مداهمة الأمن للشقة بحجز مجموعة من الأدوات الطبية. التي تستعملها المتهمتين، وكمية من الأدوية تتمثل في حبوب الإجهاض من نوع “سيتوتاكس”.

وحسب مصادر عليمة، فإن قضية الحال جرى التحقيق في وقائعها بمحكمة دار البيضاء، أين تمّ تقديم المتهمين أربعتهن، أمام وكيل الجمهورية. الذي التمس في حقهن أمرا بإيداعهن الحبس المؤقت. قبل أن يقرر عميد قضاة التحقيق بعد إحالة المعنيات أمامه للسماع إلى أقوالهن في محاضر رسمية. بإصدار أمر إيداع المتهمتين الرئيسيتين حبس القليعة على ذمة التحقيق.

ويتعلق الأمر بالفتاتين اللاتي تقومان بممارسة نشاط الصحة بطريقة غير قانونية، بينما استفادت بقية المتهمين ” كلا الفتاتين”. من الوضع تحت إجراءات الرقابة القضائية.

حيث تمّ متابعة المتهمات في إطار التحقيق. بجنح الإجهاض، وممارسة الصحة بطريقة غير قانونية، وتعريض حياة الغير للخطر.

وأشارت مصادر ” النهار”، أن ملابسات القضية انطلقت في أعقاب شكوى تقدّمت بها متهمة تقطن بمدينة الحراش. أمام مصالح الأمن للتبليغ عن تعرضها لإسقاط طفلها الناتج عن حمل غير شرعي. في أشهره الأولى، من طرف فتاتين تستغلان شقة بحي ” الدوم” ببرج الكيفان. بعدما تأكدت المتهمة أن جنينها كان حيا يرزق، عكس ما أخبرتها به احدى معارفها التي لم يتم تحديد هويتها من طرف مصالح الأمن، التي أبلغتها بعد فحص حملها بأن جنينها ذو الشهرين تقريبا متوفي في بطنها. طالبة منها التوجه بسرعة إلى الشقة التي تستغلها فتاتين لأجل التخلص من طفلها. خشية تعرّضها لمضاعفات صحية.

وأضافت المتهمة في شكواها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي، أنها علمت بعد مضي بضعة أيام من طرف نفس الفتاة، أن طفلها كان في صحة جيدة. وهذا بعد خلاف بينهما، الأمر الذي أثار غضبها، فقررت التبليغ عن الحادثة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن رجال الضبطية وبعد مداهمة الأماكن، حجزت حبوب الإجهاض من نوع “سيتوتاكس”. وأدوات طبية منها ملقطين طبييّن، وقطن، وفوطات نسوية، ومقص..إلخ. بحيث لا يزال التحقيق مستمر، إلى غاية إحالة ملف المتهمين على محكمة الجُنح للمحاكمة ومواجهة التهم المنسوبة إليهنّ.