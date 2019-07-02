 الأمن يُعيد فتاة محل بحث في فائدة العائلات إلى حضن أسرتها بالوادي 

بعد تلقي مصالح أمن ولاية الوادي “فرقة حماية الفئات الهشة”، معلومات مؤكدة عن تواجد فتاة قاصر تبلغ من العمر17 سنة، على متن أحد حافلات النقل العمومي.

وهي تحمل نفس المواصفات الخاصة بالفتاة المختفية منذ أيام من أحد الولايات الشرقية المجاورة، ليتم على الفور وضع نقطة مراقبة فجائية في حدود الساعة 20:00 ليلا.

و على مستوى أحد الطرق الرئيسية المؤدية لعاصمة الولاية، كما قامت ذات الفرقة المختصة بمراقبة وتفتيش المركبة، حيث تمكنوا من التعرف على السالفة الذكر.

والتي كانت بحالة صحية جيدة، تم تحويلها إلى مقر أمن الولاية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تسليمها للجهات المختصة لمواصلة الإجراءات.