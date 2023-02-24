الأمن يُفند خبر إنهاء مهام مدير شرطة الحدود ورئيس أمن الطارف

فندت المديرية العامة للأمن الوطني تفنيدا قاطعا، للخبر الذي تداولته بعض الصحف الوطنية والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف.

وأكد بيان للمديرية اليوم الجمعة، أن هذان الاطاران الساميان للأمن الوطني غير معنيين بهذه الحركة الجزئية.

وأوضح البيان، أن الحركة الجزئية مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح. والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي الجهوي والولائي.

كما أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحركة الجزئية ليس لها أي علاقة بأي قضية جزائية كما أدعته هذه الصحف الوطنية. مؤكدة أن ما تم تداوله ما هو إلا إفتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصحفية.