الأمن يُنظم حملة توعية وطنية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة وطنية لمدة أسبوع وإبتداء من اليوم الأحد، لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب بيان للمديرية، فإن هذه الحملة جاءت لتوعية السواق وكافة مستعملي الطريق بأهمية احترام قواعد قانون المرور، وعدم عرقلة تنقل وسير المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشكل الحملة، فرصة لتذكير المواطنين من مستعملي الطريق والسواق بالممارسات الحسنة التي تسهل حركة تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك، بتفادي التوقف العشوائي للمركبات بالأماكن والممرات المخصصة لهذه الفئة من المواطنين.

والمساهمة في مساعدتهم على مستوى محطات ووسائل النقل العمومي، التي غالبا ما يخصص لهذه الفئة أماكن مهيأة لهم.

وكذا تفادي السلوكات السلبية كركن السيارات على الأرصفة والممرات، وعدم نصب العوائق على الممرات والأرصفة المخصصة لهاته الفئة.

وقد لاقت هذه المبادرة، صدى ايجابي لدى المواطنين، الذين أشادوا بجهود مصالح الشرطة في مرافقة هذه الفئة.