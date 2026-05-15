الأمن يُنظم يوما دراسيا حول مكافحة المساس بالتراث الثقافي

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء الماضي، يوما دراسيا حول “مكافحة المساس بالتراث الثقافي”، احتضنته قاعة المحاضرات ”أحمد بورقعة” بمقر مديرية الشرطة القضائية، موجه لفائدة رؤساء الفرق الاقتصادية والمالية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف هذا اليوم الدراسي، الذي جاء إحياء لشهر التراث 2026، إلى الإرتقاء بالأداء العملياتي لإطارات الأمن الوطني. من خلال تنمية المعارف والقدرات في مجال حماية الممتلكات والتراث الثقافي الوطني.

وتخلل اليوم الدراسي، تقديم عدة مداخلات من قبل إطارات من وزارة الثقافة والفنون والمديرية العامة للأمن الوطني.

وأشار البيان، إلى أن فعاليات هذا اليوم الدراسي تابع مجرياته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مختلف الفرق الاقتصادية والمالية للأمن الوطني عبر الوطن.