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الوطني

الأمن يُوجه نداءً حول أشخاص ينصبون على الناس عبر فيسبوك

بقلم نادية بن طاهر
الأمن يُوجه نداءً حول أشخاص ينصبون على الناس عبر فيسبوك
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تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين، أن كل من المدعو “ل.م.ص” والمدعو “ب.ع”، والمدعو “ب.ن”، مشتبه فيهم في قضايا نصب واحتيال باستعمال صفحات الفايسبوك.

وجاء هذا، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي.

وإستخدم المشتبه فيهم، صفحات فايسبوك، تحمل الأسماء المستعارة التالية: Karima fekir  day dy show  chow dady  adel belkader .

وتوجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم. سواء إلتقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات بوصفه شاهدا التقدم إلى مقر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة “فرقة قمع الإجرام”. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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