الأمن يُوجه نداءً حول شخص ينصب على الناس عبر مواقع التواصل

تنهي مصالح أمن ولاية سوق أهراس إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص المدعو ز.س المشتبه فيه في قضايا نصب وإحتيال.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فالمعني مشتبه فيه في قضايا نصب وإحتيال على عدة أشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وإنتحال صفة وإسم الغير.

في هذا الصدد، توجه ذات المصالح نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة سوق أهراس. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

ويأتي هذا، طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.