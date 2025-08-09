الأمن يُوجه نداءً للجمهور حول هذا الشخص

أصدرت الشرطة الجزائرية نداءً موجهاً للجمهور، يخص قضية نصب واحتيال يُتابع فيها شخص مشتبه به يظهر في الصور، ويُدعى “ع ا خ”.

وجاء ذلك، بناءً على أحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وفي إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، دعت المصلحة المركزية المعنية بالتحقيق، كل من كان ضحية لهذا الشخص أو تعامل معه. أو لديه معلومات يمكن أن تفيد التحقيق بصفته شاهداً.

ودعت الشرطة المواطنين المعنيين بالتوجه إلى نيابة محكمة بئر مراد رايس. لتقييد شكوى رسمية أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال. بهدف المساعدة في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.