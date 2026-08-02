الأمن يُوجه نداء للجمهور حول هذا الشخص

أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف الشخص المدعو “ع.م.!”، المشتبه فيه في قضية إنتحال صفة منظمة قانونا للإعداد لجنحة النصب والإحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المعني، مشتبه فيه في قضية إنتحال صفة منظمة قانونا للإعداد لجنحة النصب والإحتيال، مستغلا في ذلك الأرقام الهاتفية التالية: 0774.27.93.20-0558.63.43.90-0660.84.30.47، والحساب الجاري الحامل للرقم : 19597482 مفتاح 42.

وفي هذا الصدد، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الجزائر العاصمة. أو أي مقر للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.