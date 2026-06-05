الأمن الوطني: تكريم استثنائي لـ”صويلح” في اليوم الوطني للفنان

استضافت مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني، أمس الخميس ، الفنان القدير صالح أوقروت “صويلح”، بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية والثقافية في إطار الإحتفال المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني باليوم الوطني للفنان.

ووفقا لبيان المديرية ذاتها هذه المبادرة الاستثنائية هدفها تكريس قيم العرفان والتقدير لأحد أعمدة الفن الجزائري وأسطورة الشاشة والتمثيل. كما أنه رسم البسمة في وجوه الجزائريين طيلة عقود من الزمن.

واضاف البيان أن هذه المناسبة، فرصة فريدة اعتلى فيها الفنان “صويلح” حوامة الأمن الوطني، أين حلقت به في سماء الجزائر العاصمة وطافت به أهم معالمها.

كما سمحت له بمعايشة تجربة مميزة انتقل فيها من مسار العلاج إلى بساط التغيير والترفيه وسط عائلة الأمن الوطني.

وللإشارة صويلح كان مرفوقا بالصوت الإذاعي “ابراهيم إربن”.