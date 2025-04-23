الأمن الفرنسي يحقق مع صحافية حول تحقيق لم ينشر

إستدعى الأمن الفرنسي صحافية تعمل بأسبوعية ثقافية تحمل اسم “تيلي راما” للتحقيق معها بتهمة القذف.

وخضعت الصحافية للتحقيق بعد شكوى بتهمة القذف قدمتها شخصية ثقافية فرنسية معروفة

وحاول محققو الأمن الفرنسي معرفة مصادر الصحافية والأخيرة رفضت الكشف عنها. كما أن الغريب في التحقيقات مع الصحافية بتهمة القذف علما أن التحقيق الصحافي لم يتم نشره بعد.

من جهتها نقابة الصحافيين الفرنسيين تدين الانتهاكات التي يمارسها الأمن الفرنسي لتكميم أفواه الصحفيين. وقالت ” إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تهدف لمنع تحقيقات صحافية حول شخصيات عمومية”.

وقد مارس الأمن الفرنسي في عدة مناسبات ضغوطات وتخويف ضد صحافيين قاموا بتحقيقات صحافية حول شخصيات عمومية مثل الصحافية رافاييل باكي التي حققت حول ممارسات صديق ماكرون ألكسندر بنالا.