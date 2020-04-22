الأموال تُهدد مُستقبل بن طالب في أوروبا

يتواجد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، على رادار أحد الأندية الصينية، وفقا لما كشفته جريدة “بيلد” الألمانية في الساعات الماضية.

وكشفت الصحيفة، بأن متوسط الميدان، مُتابع من فريق كبير يمتلك إمكانيات مادة ضخمة، لإغرائه بترك أوروبا والتوجه نحو آسيا.

وسيكون صاحب الـ25 عاما، أما إختيار صعب ما بين ضمان مُستقبله ماديا، أو مواصلة اللعب في المُستوى العالي بالقارة العجوز

يُذكر بأن صاحب القدم اليُسرى، يبقى مُرتبطا بعقد مع شالك 04، والذي لن يعارض تماما فكرة بيعه بشكل نهائي صيفا.

ونلفت النظر أيضا، بأن خريج مدرسة توتنهام، يمتلك فرصا ضئيلة للإستمرار مع نيوكاسل الذي ينشط معه حاليا.