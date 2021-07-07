الأمور تتعقد على بلقبلة في فرنسا

تعقدت الأمور على الدولي الجزائري، حريس بلقبلة، الذي كان راغبا في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي ولكنه يبقى عاجزا عن تحقيق رغبته الى حد الساعة.

وسجل متوسط الميدان، تواجده في الحصة الإستئنافية لناديه براست، مما يؤكد عدم توصله لأي إتفاق يُذكر مع الفرق التي كانت مُهتمة به خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويبدو بأن غلاسغو راينجرز، والفرق الأخرى التي إستفسرت عن مُحارب الصحراء، غير مُستعدة لصرف أموال من أجل شراء عقده.

يُذكر بأن براست ومن خلال مديره الرياضي، بأن باب الرحيل مفتوح لصاحب الـ27 سنة، خاصة وأن المدرب الجديد ميشال ديرزاكاريون لا يعول عليه خلال الموسم الجديد.