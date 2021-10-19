الأمور تنقلب على دولور في نيس!

إنتهى شهر عسل أندي دولور في ناديه الجديد نيس سريعا، حيث وجد نفسه في موقف حرج، بعد آدائه المتوضع خلال الهزيمة التي تعرض لها أبناء الجنوب الفرنسي، خارج الديار بهدف دون أمام تروا.

وأختير “الغجري”، كأسوء لاعب من جانب فريقه خلال الجولة الماضية من الليغ 1، بعلامة كارثية منحته إياها جريدة “ليكيب” لم تتجاوز الـ3/10، بإعتباره لم يُقدم شيئا يُذكر رغم أنه تواجد داخل المُستطيل الأخضر، طيلة تسعين دقيقة كاملة.

وكشفت “ليكيب” دائما، بأن دولور وبقية العناصر التي شاركت في المُباراة، ما عدا الدانماركي كاسبر دولبرغ، أثاروا حالة من الإستياء الشديد لدى المدرب كريستوف غالتيي، والذي توعد بالقيام بتغييرات جذرية في تشكيلته الأساسية بداية من الأسبوع القادم.

وتوقع ذات المصدر، خروج رأس الحربة من حسابات الطاقم الفني، مُباشرة بعد تعافي زميله أمين غويري، الذي كان مُصابا في الأيام الماضية، والذي سيُحيل دولور آليا لمقاعد البدلاء عند جاهزيته للعب من جديد.