الأميار…خلاص شطحنا ورمينا المحارم

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الأميار…خلاص شطحنا ورمينا المحارم
بقلم أمينة داودي

رمى العديد من الأميار المنشفة وتخلوا عن كرسي رئيس البلدية بعد انقضاء عهدة وعهدتين بسبب الملل والمرض حسبهم.

وأفاد الأميار في حديث لـ”النهار أونلاين”، أنهم سئموا من كرسي رئيس البلدية بسبب كثرة المشاكل والعراقيل التي اعترضتهم خلال العهدة.
“الرحلة والطروطوارات… طلعولنا لاطونسيو”
أكد الأميار، أن أولى المشاكل التي اعترضت طريقهم مشكل الرحلة والطروطوارات وحتى البحث عن عمل، بمجرد اعتلائهم لكرسي البلدية.
وهو ما أدى إلى ضرورة التأقلم معهم واستقبال المواطنين وتخصيص يوم لهم، للإنصات لإنشغالاتهم وأخذها بعين الإعتبار.
“البلدية راهي ليكم… أخطو راسي”
بمنطق تخطي راسي، رمى الأميار المنتهية عهدتهم المنشفة بعدما كثرت المشاكل بها حسبهم، مشيرين أنهم تركوا المشعل للجيل الصاعد.
خاصة بعدما هرمت قواهم من التعب والمشاريع التنموية التي بقيت عالقة بسبب البيروقراطية وقلة الميزانية.

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التعليقات (1)

  • سيدعلي

    حلبوا البقرة مليح من بعد قالك راهي ليكم , و الله لوكان يحاسبوهم واحد واحد واش سرقوا أكثر من لي خدموه , واش من خدمة المير لي يجي جديد يعاودلك طروطوار .

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