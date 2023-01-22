الأميار يستفيدون من دورة تكوينية حول قطاع السكن

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع قطاع السكن والعمران والمدينة. دورة تكوينية حول قطاع السكن لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

وأوضح مدير التكوين بوزارة الداخلية نور الدين بن نعيجة، أن هذه الدورة التكوينية التي سيشرف عليها إطارات من قطاع السكن والعمران ستدوم الى غاية الخميس المقبل. وستمس 1541 رئيس بلدية عبر الوطن. مضيفا أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى مساعدة المنتخبين المحليين على تأدية المهام الموكلة إليهم من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية ذات الصلة بالتسيير المحلي.

وخلال هذه الدورة سيتم التطرق إلى القوانين والآليات المنظمة لصيغ السكن منها الإجتماعي المدعم والسكن الريفي وكيفية تجسيد هذه المشاريع. كما أشار بهذا الخصوص إلى أنه وللإلمام بجميع القطاعات التي تعنى بالتسيير المحلي. سطرت وزارة الداخلية برنامجا تكوينيا خاصا يتمثل في دورات مدتها ستة أيام أسبوع واحد من كل شهر لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية. الذين استفادوا نهاية العام المنصرم. من تكوين حول المقاييس المتعلقة بالصحة العمومية.

كما ستخصص الدورة المقبلة المزمع تنظيمها بداية شهر فيفري لمخططات التعمير والتهيئة العمرانية. على أن تتبع لاحقا بالتكوين في قطاعات عدة منها الأشغال العمومية والري. بالإضافة كذلك إلى الفلاحة والتنمية الريفية, الشباب والرياضة.

وكان اللقاء الدوري للحكومة بالولاة المنعقد الخميس الماضي بقصر الأمم بالعاصمة. فرصة شدد فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. خلال اشرافه على افتتاح الأشغال على ضرورة التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة وكافة الصلاحيات المخولة لهم. وهو ما سيمكن من الإبتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة والأحكام الفردية.

كما نوّه الرئيس في هذا الإطار بدور المنتخب المحلي في التنمية ملتزما بالعمل على تعزيز صلاحيته تحت رقابة القانون.

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