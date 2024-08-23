الأميرة سمارة تُعلن إنفصالها عن أبو جبل

أعلنت ملكة جمال العرب لسنة 2019، الجزائرية يحيى سمارة، عن إنفصالها عن حارس مرمى فريق البنك الأهلي، ومنتخب مصر، محمد أبو جبل.

وكتبت ملكة الجمال المعروفة بـ”الأميرة سمارة”، عبر حسابها على إنستغرام: “تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر. وإجراءات الطلاق ممكن تأخذ بعض الوقت. لهذا أنا ليست لي صلة بأي شيء يخصه وهو نفس الشيء.. ولما يحصل طلاق رسمي سأعلن عن ذلك كما أعلنت عن زواجي.. الله يوفقنا جميعا”.

ورفضت الجزائرية سمارة، الكشف عن أسباب الطلاق، معتبرة أنه قرار تم اتخاذه بالتراضي بموافقة الطرفين بكل احترام.

ودعت سمارة الجميع إلى إحترام خصوصية الطرفين حيث قالت: “الأسباب والتفاصيل شيء يخصنا. نستأذنكم تحترموا خصوصيتنا قرارنا أخذناه بالتراضي وبموافقة الطرفين بكل احترام”.

ومن جهته، أعلن حارس عرين البنك الأهلي، عبر ستوري أنستغرام، انفصاله عن سمارة يحيى.

وكتب أبو جبل: “أعلن عن انفصالي.. أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير.. وحذف جميع الصور المتعلقة بي وبالشخص الآخر احتراما للخصوصية”.

ويبدو أن حارس مرمى مصر الذي تراجع مستواه في الفترات الأخيرة، يرغب في التركيز على مستقبله الكروي. وخاصة أنه يطمح إلى المشاركة في مشوار تصفيات مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026.