الأميرة كيت تعلن عن إنهاء علاجها الكيميائي

بعد أشهر قليلة من إعلان إصابتها بالسرطان، أعلنت الأميرة كيت للتو عبر بيان صحفي أنها أكملت علاجها من المرض.

بعد أن كانت تكافح مرض السرطان لعدة أشهر، أعلنت الأميرة كيت أنها تشعر بالارتياح لإنهاء علاجها الكيميائي.

وقالت أميرة ويلز في هذه الرسالة: “لا أستطيع أن أخبركم كم هو مريح أنني أنهيت أخيرًا علاجي الكيميائي”. في إشارة إلى تسعة أشهر “صعبة للغاية” لها ولعائلتها.

وكتبت: “طريقي إلى الشفاء والتعافي الكامل طويل ويجب أن أستمر في التعامل مع كل يوم كما يأتي”. معربة عن “شغفها بالعودة إلى العمل”.

وتضيف في مقطع الفيديو هذا الذي تم تصويره في نورفولك، حيث شوهدت وهي تستمتع مع زوجها وأطفالها. “إن هدفي الآن هو بذل ما بوسعي للبقاء خالية من السرطان”.

واختتمت حديثها قائلة: “إلى كل من يخوض رحلة علاج السرطان، أقف معكم جنبًا إلى جنب، ويدًا بيد”.

وأعلنت أميرة ويلز، في 22 مارس 2024، إصابتها بمرض السرطان، بعد تداول شائعات حول حالتها الصحية. منذ إجراء عملية جراحية في البطن في جانفي. ثم بدأت زوجة الأمير ويليام العلاج الكيميائي وانسحبت من الحياة العامة لبعض الوقت.