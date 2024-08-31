الأميرة مارثا لويز تتزوج من مشعوذ!

تحتفل الأميرة مارثا لويز ابنة الملك هارالد الخامس، اليوم السبت، من الشامان دوريك فيريت، والذي يعني ممارس السحر والشعوذة.

وكتبت مارثا لويز على إنستغرام: “نحن سعداء للغاية للاحتفال بحبنا في أجواء جيرانجير الجميلة”.

الحفل، الذي أقيم في موقع التراث العالمي لليونسكو، بعيدًا عن الجمهور. هو النقيض تمامًا لحفل زفاف مارثا لويز الأول في عام 2002، بفستان كريمي وتاج. في كاتدرائية تروندهايم - حفل زفاف أميرة كما نتخيله.

لن يحضر هذه المرة سوى عدد قليل من الأشخاص المتميزين. أعضاء الدائرة الداخلية للزوجين، الحفل الخاص الذي سيتم تنظيمه اليوم السبت.

وبدأت الاحتفالات يوم الخميس، مع تنظيم أمسية أولى في أليسوند في فندق تاريخي، على بعد أكثر من ساعتين.

وبحسب صحيفة “داجبلاديت” النرويجية اليومية، تم بعد ذلك نقل الضيوف الـ380 يوم الجمعة إلى فندق يونيون. في قرية جيرانجير حيث يقام حفل الزفاف، على متن العبارات السياحية.

وبحسب برنامج الزفاف، الذي كشفت عنه مدونة Royal Watch Blog، فقد حظي الضيوف “بوجبة غداء خفيفة. على متن القارب أثناء الاستمتاع بالجبال والشلالات الشامخة” خلال الرحلة. وستنتهي الاحتفالات يوم الأحد 1 سبتمبر مع وجبة فطور وغداء.

وعلى الرغم من أنه طُلب من الضيوف عدم التقاط صور خلال الاحتفالات، إلا أن بعض أصدقاء دوريك فيريت – أصحاب النفوذ. والمصممون، وعارضو الأزياء، و”الوسطاء”.

وتخلت الأميرة عن واجباتها داخل العائلة المالكة عام 2022، بعد وقت قصير من إعلان خطوبتها على دوريك فيريت. لتتفرغ لأنشطة الطب البديل. ومنذ ذلك الحين لم يعد مسموحًا لها باستخدام ألقابها الأميرية للترويج لأنشطتها التجارية.

أعلن البيت الملكي النرويجي بطريقة دبلوماسية للغاية أن “الأميرة وخطيبها دوريك فيريت. يرغبان في تمييز أنشطتهما بشكل أكثر وضوحًا عن أنشطة العائلة المالكة النرويجية”.