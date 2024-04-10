الأمير الحسين والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين ينتظران مولودهما الأول.

وشارك الديوان الملكي الأردني صباح اليوم، الخبر السار من خلال تغريدة على منصة إكس

وكتب فيها “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي”.

وشارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الإعلان عبر ستوري إنستقرام. وعلق عليها “الحمدلله رب العالمين.. اللهم تمم لي و لزوجتي الغالية رجوة بكل خير”.

ويذكر أن الأمير الحسين تزوج من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من جوان الماضي.