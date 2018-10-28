الأمير تشارلز: زواجي من الأميرة البريطانية ديانا كان “خطأ جسيما”

كشفت أسرار للأمير البريطاني تشارلز عن زوجته السابقة الأميرة الراحلة ديانا ، من أن زواجه بها كان “خطأ جسيما”وهذا بخصوص العلاقة التي ربطتهما في سنوات الزواج.

وبحسب رواية عن الأمير تشارلز، فإن الإرتباط بالأميرة الراحلة ديانا كان “خطأ جسيما” ، وقد سمح لنفسه بالوقوع في الخطأ

وللعائلة المالكة بالمملكة المتحدة في مشكلة.

وهو الأمر الذي إعتبره الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني مؤسفا، كونه كان في أوقات عديدة يبكي وأن علاقته كانت محكومة بالفشل.

ووفقا لأحد المقربين من تشارلز ،فإنه خلال اللقاءات القليلة التي جمعته بديانا قبل إتمام الزفاف، وقتها كانت ديانا،تبكي وتحدق في وجهه من دون تعبير محدد حين يحكي لها عما فعله خلال اليوم.

وهنا أيقن الأمير البريطاني شيئا فشيئا أنه ارتكب “خطأ فادحا”، واكتشف أن ديانا تعاني “تقلبات مزاجية مزعجة وغير عقلانية يصعب التعامل معها”.

ونقل المصدر ذاته أن تشارلز أخبر أصدقاءه خلال عام 1981 “رغبت بشدة في عدم اتمام الزفاف، وذلك حين أيقنت فداحة ما سأمر به لاحقا، علما بأنه لم يكن لدي أي فرصة للتعرف على ديانا قبل ذلك”.

ورغم رحيلها قبل 21 عاما في حادث مأساوي، لا تزال ذكرى الأميرة ديانا تشغل القلوب والعقول، بعد حادثة صادمة أثارت حزن بريطانيا والعالم بأسره.

وكان كل من الامير تشالز والأميرة ديانا قد تزوجا العام 1981 في حفل لم ينسى لحد اليوم، لكنهما إنفصلا في طلاق رسمي العام1996

وتوفيت في حادث مرور مأساوي في العاصمة الفرنسية باريس العام1997.