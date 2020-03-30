الأمير تشارلز يخرج من عزلة كورونا

خرج ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، من العزلة الذاتية، بعد 7 أيام من إكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن المتحدث الرسمي بإسم “كلارنس هاوس”، مقر أمير ويلز، أن الأمير تشارلز خرج من العزلة الذاتية بعد التشاور مع طبيبه.

وأضاف المتحدث أن الأمير تشارلز يتمتع بصحة جيدة، حسب ذات المصدر.

وقد تم تشخيص أمير ويلز، والبالغ من العمر 71 عاما، إيجابيا بفيروس كورونا الجديد الأسبوع الماضي، بعد ظهور أعراض خفيفة له.

ولا تزال زوجة الأمير تشارلز ، في عزلة، وفقا للمبادئ التوجيهية الحكومية التي تنص على أن أفراد الأسرة الذين لا يعانون من أعراض يجب عزلهم لمدة 14 يوما.

ولا تزال الملكة إليزابيث الثانية، 93 عاما، في صحة جيدة بقصر باكنغهام.