الأمير تشارلز يصدم هاري وميغان.. آرتشي لن يكون أميراً!

اتخذ ​الأمير تشارلز​ ولي عهد بريطانيا بعد الملكة إليزابيث، قراراً صادماً بحق حفيده آرشي إبن ​الأمير هاري​.وحسب مصادر ملكية مطلعة، فقد قرر الأمير تشارلز، حرمان حفيده آرتشي، من لقب أمير.في ظل خطته لنظام ملكي أقل ميزانية.

وأضافت ذات المصادر، إن تشارلز أخبر إبنه أنه سيغير الوثائق الرئيسية والمستندات القانونية.للتأكيد على عدم حصول آرتشي على اللقب، والذي كان حقه ضمن ترتيب العرش.وحسب صحيفة التابلويد، فإن تشارلز، قرر منح الألقاب الكاملة والدعم المالي والشرطي الممول من دافعي الضرائب لورثة العرش وعائلاتهم المباشرين فقط.

هذا ورُزق الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، بمولودهما الثاني، قبل أيام.ووضعت ميغان ماركل، طفلة، سمياها ديانا – ليليبيت، وهو إسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة الأمير هاري.