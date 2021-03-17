الأمير تشارلز ينتقد دعاة العزوف عن التلقيح ضد كورونا

انتقد ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم الأربعاء، من يدعون إلى العزوف عن تطعيمات الوقاية من كورونا.

وقال الأمير تشارلز إن اللقاحات يمكنها حماية أكثر أفراد المجتمع عرضة للإصابة.

ودعا الأمير إلى اتباع نهج جديد إزاء الرعاية الصحية ووجه انتقادات أيضا لمن يذمون جرعات الوقاية من كوفيد-19.

وكتب تشارلز يقول “من كان يظن أنه في القرن 21 ستكون هناك جماعة ضغط كبيرة تعارض التطعيم”.

وتلقى تشارلز وزوجته كاميلا الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر الماضي.

كما شجعت الملكة إليزابيث على تلقي جرعة من اللقاح قائلة إنها غير مؤلمة وينبغي على من يشعرون بالقلق التفكير بالآخرين.