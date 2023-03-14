“الأمير عبد القادر” حاضر في البطولة العربية للأندية

استذكرت إدارة شبيبة الساورة، البطل الجزائري، الأمير عبد القادر، بمناسبة مشاركة الفريق في البطولة العربية للأندية، التي سيستهلها غدا بمواجهة نادي الكويت الكويتي.

وعلى هامش. الإجتماع التقني الذي يسبق المباراة. كشفت إدارة نسور الجنوب، عن القميص الرسمي الذي سيشارك به. نسور الجنوب في ذهاب الدور التمهيدي الاول من كأس الملك سلمان للاندية العربية.

وقررت إدارة ممثل الجنوب. تمثيل بلد المليون ونصف المليون شهيد بالبطل العربي الكبير “الأمير عبد القادر” مع اللباس والخيل العربي الاصيل المعروف في شمال قارة افريقيا.

وأشارت إدارة شبيبة الساورة. في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن الإتحاد العربي أعجب بالفكرة كثيرا وأثنى على كل المجهودات المحترفة و المبدولة من طرف ادارة الساورة لإظهار الهوية العربية التي يتميز بها عرب شمال افريقيا.