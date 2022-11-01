الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يحل بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

وصل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، للمشاركة في أشغال القمة العربية بالجزائر.

وكان في استقبال وزير الخارجية السعودي بمطار هواري بومدين الدولي، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقد كلّف الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن ينوب عن ولي العهد محمد بن سلمان لحضور القمة العربية في الجزائر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا القرار جاء. بعد تعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأسباب صحية.

وأوضح ذات البيان، ان الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سفر ولي العهد محمد بن سلمان. الطائرة لمسافات طويلة دون توقف.وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.

مما يتعذر معه عليه القيام بزيارة الجزائر. أخذا في الاعتبارطول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.