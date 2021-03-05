الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث يدخل المستشفى

قال قصر بكنجهام، ، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عاد للمستشفى، بعد خضوعه لإجراء طبي ناجح لعلاج مشكلة بالقلب.

ويخضع دوق إدنبره 99 عاما للعلاج بالمستشفى منذ أكثر من أسبوعين.

وكان قد نُقل يوم الاثنين الماضي إلى مستشفى في لندن به مركز متخصص في القلب للعلاج من مشكلة كان يعاني منها من قبل.

وقال القصر إنه عاد الآن إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الذي كان به في البداية.

ويعاني الأمير الفيليب من عدوى لم يتم الإفصاح عنها، لكنها غير متصلة بكورونا.

وذكر القصر في بيان أنه من المتوقع أن يظل الدوق في المستشفى لعدة أيام لاستكمال العلاج.