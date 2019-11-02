الأمير منصور يرد على الإتهامات المُوجهة لبلايلي

لم يتقبل الأمير منصور بن مشعل، مُشرف الكرة في نادي الأهلي السعودي، الإتهامات المُوجهة للدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وإعتبر الرجل القوي في “الراقي”، بأن الإنتقادات المُوجعة لنجمه من طرف مُحللي قناة الرياضية السعودية، مُبالغ فيها أكثر من اللزوم.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”من حق يوسف بلايلي أن يعترض على قرارات المُدرب”.

ليستدرك فيما بعد :”ولنا الحق أن نعترض أيضا، وستكون لنا جلسة معه”.

وختم :”النادي الأهلي بمثابة مُنتخب وطني، ولدينا دكة بدلاء لا يمتلكها أي فريق في السعودية”.

وكان الجناح الطائر للخضر قد تعرض لهجمة شرسة، بعد إحتجاجه بشدة على قرار مُدربه بإستبداله خلال الجولة الماضية للدوري.