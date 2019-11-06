الأمير منصور يُعلق على مُشكلة بلايلي الجديدة!

علق الرجل القوي في الأهلي السعودي، الأمير منصور بن مشعل، على المُشكلة الجديدة التي تسبب فيها الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وتحدث في أحد البرامج التحليلية للرياضية، عن قيام نجم الخضر، بالبصق في وجه أحد مُنافسيه، خلال مُباراة الكأس، أمس الثلاثاء.

وقال :”في الحقيقة، لم أرى اللقطة، لأن الشاشة المتواجدة في الملعب، لم تعرض إعادة لها”.

وواصل :”وسنرى الأمر وحقيقته في الساعات القادمة”.

وشهدت مُباراة الكأس، عودة إبن الباهية وهران للواجهة، بتسجيله لهدف جميل.

يُشار بأن متوسط ميدان المنتخب الوطني، يُواجه عقبات كثيرة منذ وصوله الى المملكة، مما أثر سلبا على مُستواه.