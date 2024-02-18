الأمير هاري: أحب عائلتي ومرض والدي يمكنه لم شمل العائلة

تحدث الأمير هاري، دوق ساسكس، علنًا عن اثنين من أكبر اهتماماته الحالية ألا وهي عائلته، وألعاب Invictus، وهي مسابقة على غرار الألعاب البارالمبية لأعضاء الخدمة الجرحى أسسها قبل عقد من الزمن، وفقًا للموقع الإلكتروني. abc7news.

وسافر هاري إلى ويسلر في كولومبيا البريطانية – موقع ألعاب إنفيكتوس 2025 – بعد أسبوع واحد فقط من سفره من كاليفورنيا إلى لندن. لزيارة والده الملك تشارلز الثالث، الذي تم تشخيص إصابته مؤخرًا بنوع غير معروف من السرطان.

وقال هاري، في مقابلة مع البرنامج صباح الخير امريكا Good Morning America إنه تحدث مع والده حول تشخيص حالته. والذي تم الإعلان عن إصابته علنًا في 5 فيفري الجاري، وأضاف هاري في حديثه ي أثناء قيامه بجولة في ويسلر. بموقع ألعاب Invictus: “لقد قفزت على متن طائرة وذهبت لرؤيته في أقرب وقت ممكن.. انظر. أنا أحب عائلتي وحقيقة أنني تمكنت من ركوب الطائرة والذهاب لرؤيته وقضاء وقت معه، أنا ممتن لذلك”.

وعندما سُئل عن احتمال أن يكون لمرض الملك تشارلز تأثير على لم شمل عائلته. أجاب هاري: “نعم، أنا متأكد.. وأرى ذلك على أساس يومي، مرة أخرى، قوة وحدة الأسرة تتجمع معًا. لذلك، نعم، أعتقد أن أي مرض يجمع العائلات معًا، أرى ذلك مرارًا وتكرارًا”.

وعلى جانب آخر، علقت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، على لقاء كل من الأمير هارى، ووالده الملك تشارلز، وقالت إنه كان قصيرًا جدًا لاسيما وأنه اللقاء المباشر الأول بينهما منذ أكثر من عام.

وسافر دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة من كاليفورنيا، قبل أكثر من أسبوع، لرؤية والده بعد تشخيص إصابته بالسرطان، وبحسب عدة مصادر فإن اللقاء كان قصيرا جدا، حيث استمر ما بين 30 و45 دقيقة.

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