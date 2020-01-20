الأمير هاري حزين بعد تخليه عن لقبه الملكي

قال الأمير “هاري”، دوق ساسكس، أمس الأحد، إنه حزين بعد تخليه عن لقبه الملكي.

وخلال، كلمة له، على هامش حفل عشاء لمؤسسة Sentebale الخيرية، التي أنشأها عام 2006 لمساعدة أيتام الإيدز، أشار أنه لم يجد خيارا آخر، وأن القرار اتخذه بصعوبة.

وأعرب الأمير البريطاني هاري عن حزنه الشديد إزاء تنازله عن ألقابه الملكية، رفقة زوجته ميغان.

وأوضح أنه كان يأمل في مواصلة خدمة الملكة والمؤسسة العسكرية، لكن دون تمويل عام، وهو ما لم يكن ممكنا، بحسبه.

وأضاف: “لقد قبلت هذا، مع العلم أنه لا يغير من أنا أو مدى التزامي.. لكنني آمل أن يساعدك ذلك على فهم ما وصلت إليه، وأن أعود بعائلتي من كل ما عرفته في حياتي، لأخذ خطوة للأمام نحو ما آمل أن تكون فيه حياة أكثر هدوءا”.

وتابع: “سأظل دائما على أقصى درجات الاحترام لجدتي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنا ممتن لها بشكل لا يصدق لها وبقية أفراد عائلتي على الدعم الذي أظهروه لميغان وأنا خلال الأشهر القليلة الماضية”.