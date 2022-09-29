الأمير هاري وميغان ماركل في أسفل القائمة الملكية!

تم يوم أمس الأربعاء، تخفيض رتبة الأمير هاري وميغان ماركل على الموقع الملكي الذي يضم العائلة المالكة والسير الذاتية لهم.

وورد اسمي ميغان وهاري في المرتبة ما قبل الأخيرة فيما كانت المرتبة الأخيرة من نصيب الأمير أندرو. كما تم إزالة الملكة من قائمة أفراد العائلة المالكة الأحياء.

وجاء في المقدمة الملك تشارلز الثالث، وتليه زوجته الملكة كاميلا. ومن ثم من بعدها الأمير ويليام أمير ويلز، ثم بعده كيت ميدلتون أميرة ويلز.

وبعد كيت، يأتي ايرل ويسيكس الأمير إدوارد ابن الملكة إليزابيث ثم زوجته كونتسية ويسيكس صوفي. وبعدها تأتي دوقة غلوستر بريجيت وتليها الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث.

ليليها دوق غلوستر الأمير ريتشارد في القائمة، وبعده يأتي في القائمة دوق كنت الأمير إدوارد وتليه شقيقته الأميرة ألكسندرا.

ويختتم القائمة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ويليهم في أسفل القائمة دوق يورك الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث.

وفي سياق منفصل، كانت صحيفة نيويورك بوست، قد ذكرت أن الملك تشارلز الثالث اتخذ قراراً بعدم منح طفلي الأمير هاري وميغان ماركل أرتشي وليليبيث لقبي الأمير والأميرة.

واللافت أن قرار الملك تشارلز برفض منح طفلي الأمير هاري وميغان ماركل أرشي وليليبيت، جاء بعد عدة أيام من تأكيد بعض الصحف بعد وفاة الملكة إليزابيث، موافقة الملك تشارلز على منحهما ألقاباً ملكية بحكم أنهما حفيدَا الملك الحالي.