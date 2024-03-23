الأمير هاري وميغان ماركل يدعمان كيت ميدلتون

أصدر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل بياناً، بعدما أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان.

وجاء في بيان الأمير هاري وميغان ماركل: “نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة. ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بخصوصية وسلام”.

وكان مصدر عائلي قد أخبر مجلة PEOPLE أن الأمير هاري وميغان لم يكونا على علم بتفاصيل جراحة كيت في البطن وتعافيها.

وقال المصدر: “إنهما على علم بكل ما يجري في إنجلترا، لكن لم يتم الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بكيت. من الواضح أنه لا توجد ثقة”.

وكانت آخر مرة ظهر فيها الزوجان الأمير هاري، 39 عاماً، وميغان ماركل، 42 عاماً، مع كيت والأمير ويليام في جولة مفاجئة في وندسور بعد وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022.

الملك تشارلز، المُصاب أيضاً بالسرطان، دعم زوجة ابنه في معركتها الجديدة.

حيث قال متحدث باسم قصر باكنغهام لمجلة PEOPLE إن الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، “فخور جداً بكاثرين لشجاعتها في التحدث كما فعلت”.

ويضيف المتحدث أن الملك تشارلز والأميرة كيت تم إدخالهما إلى المستشفى في عيادة لندن في جانفي.

وظل الملك “على اتصال وثيق مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية”.

وسيواصل كل من الملك تشارلز والملكة كاميلا تقديم حبهما ودعمهما للعائلة بأكملها خلال هذا الوقت العصيب.

إعلان الأميرة كيت عن إصابتها بمرض السرطان

وكانت أميرة ويلز، قد خرجت في مقطع فيديو مفاجئ مساء الجمعة، شكرت فيه أولا الجميع على رسائل الدعم الرائعة التي أرسلوها لها.

وكشفت أميرة ويلز أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وذكرت زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، في الفيديو المؤثر، أن الأمر كان في البداية حالة غير سرطانية. ولكن بعد الجراحة التي خضعت لها في البطن تم اكتشاف الخلايا السرطانية في جسمها.

وأشارت إلى أنها الآن في “المراحل المبكرة” من العلاج الكيميائي الوقائي، إلا أنها لم تكشف نوع السرطان المصابة به.

وخلال حديثها في الفيديو الذي يُعتقد أنه قد تم تصويره يوم الأربعاء المنصرم في ويندسور قالت كيت ميدلتون: “كانت شهوراً صعبة للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها. لكن لديَّ فريقاً طبياً رائعاً قام برعايتي بشكل جيد للغاية أتوجه لهم بالشكر”.

nstagram.com/reel/C402JKPtLVB