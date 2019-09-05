الأمير هاري وميغان ماركل يقعان في ورطة كبيرة!

وقع الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، بورطة كبيرة، بعد أن وقع أكثر من 1250 شخص، على عريضة تطالب بتجريدهما من لقب “دوق ودوقة”.

ونقل موقع الفن، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مجلس مدينة “برايتون”، بمقاطعة ساسكس، في بريطانيا، سيناقش الشهر القادم، عريضة طالب فيها أكثر من 1700 شخص، بتجريد الزوجين الملكيين، من لقب دوق ودوقة ساسيكس.

ووافق المجلس على مناقشة العريضة، بعدما تجاوزت توقيع 1250 شخص، ووفق القانون، يجب مناقشة كل عريضة تحصل على أكثر من 1250 توقيع.

ومن بين ما جاء بنص العريضة: “ندعو مجلس برينتون، إلى عدم الإشارة إلى هؤلاء الأفراد، بهذه الألقاب، التي نعتبرها غير عادلة، وغير ديمقراطية”.

وأضيف في العريضة: “تعد هذه الألقاب، رمزا لقمع العامة من قبل الأثرياء”.