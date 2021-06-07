الأمير هاري وميغان يُرزقان بمولودة إسمها مفاجأة والملكة تُهنئهما

رُزق الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، بمولودهما الثاني، يوم الجمعة الماضية.ووضعت ميغان ماركل، طفلة، سمياها ديانا – ليليبيت، وهو إسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة الأمير هاري.

وأعلنت الخبر السعيد، السكرتير الصحفي للزوجين قائلا: “من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت”.وأضاف ذات المتحدث: “ليلي ولدت يوم الجمعة الـ4 جوان صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا”.وكان الزوجان، قد رزقا أيضا، بإبن سمياه آرتشي ماونتباتن-وندسور، ولد في مستشفى بورتلاند في لندن في ماي 2019.

وهنأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بولادة ابنتهما ديانا – ليليبيت.ونشر حساب قصر باكنغهام على انستغرام ليلة الأحد: “تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ليليبيت ديانا! ملكة وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت، سعداء جدا بهذا الخبر”.

https://www.instagram.com/p/CPyijxxnkdB/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f366fcd1-1808-4963-906f-97e75da76c30