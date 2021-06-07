الأمير هاري وميغان يُرزقان بمولودة إسمها مفاجأة والملكة تُهنئهما

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الأمير هاري وميغان يُرزقان بمولودة إسمها مفاجأة والملكة تُهنئهما الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
بقلم نادية بن طاهر

رُزق الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، بمولودهما الثاني، يوم الجمعة الماضية.ووضعت ميغان ماركل، طفلة، سمياها ديانا – ليليبيت، وهو إسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة الأمير هاري.

وأعلنت الخبر السعيد، السكرتير الصحفي للزوجين قائلا: “من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت”.وأضاف ذات المتحدث: “ليلي ولدت يوم الجمعة الـ4 جوان صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا”.وكان الزوجان، قد رزقا أيضا، بإبن سمياه آرتشي ماونتباتن-وندسور، ولد في مستشفى بورتلاند في لندن في ماي 2019.

وهنأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بولادة ابنتهما ديانا – ليليبيت.ونشر حساب قصر باكنغهام على انستغرام ليلة الأحد: “تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ليليبيت ديانا! ملكة وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت، سعداء جدا بهذا الخبر”.

https://www.instagram.com/p/CPyijxxnkdB/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f366fcd1-1808-4963-906f-97e75da76c30


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