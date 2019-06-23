الأمير هاري يتخذ قرارا حاسما ضد منتقدي زوجته

بعد الإنتقادات العديدة، التي تتعرض لها دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، زوجة الأمير هاري، أخذ الأخير، قرارا حاسما في ما يخص منتقدي زوجته.

وذلك بعد أن لاحظ الأمير هاري، أن العديد من الصحافيين والأشخاص الذين كانوا قريبين منه، ينتقدون زوجته دون سبب مباشر.

لذلك قرر دوق ساسكس، أن يقاطع كل أصدقاءه ومعارفه، الذين لا ينسجمون مع زوجته.

وتخلى هاري، عن كل الاشخاص الذين كانوا يرفضون زواجه من ميغان ماركل.

وذلك كنوع من التشديد على حب الأمير هاري لزوجته، مهما توقع البعض طلاقهما.

ويرى دوق ساسكس، أنه ينفذ مطالب زوجته عن اقتناع، وأنها على حق في كل ما يخص علاقتها بالموظفين والناس.