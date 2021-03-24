الأمير هاري يحصل على أول وظيفة منذ إنسحابه من الحياة الملكية

حصل الأمير هاري مؤخرًا على أول وظيفة رسمية له منذ انسحابه من الحياة الملكية، حيث بدأ عملا جديدا في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي ذلك، بينما تتواصل تداعيات المقابلة التي أجراها هاري، إلى جانب زوجته، ميغان ماركل.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن دوق ساسكس بدأ عملا في شركة مختصة في التدريب والصحة العقلية.

وتم تعيين الأمير هاري “مستشار أول في التطوير الاجتماعي”، في شركة تقدم المشورة على اتخاذ قرارات استراتيجية وتقديم التبرعات الخيرية.

وأوضح الأمير هاري، في بيان، أنه سعيد جدا بهذا الدور، قائلا إنه هدفه الأول هو إثارة القضايا المتعلقة بالصحة العقليات.

وأكد هاري، أنه سيعمل جاهدا على المرافعة والتوعية بقضايا الصحة العقلية.

ومن ناحيتها، أثنت الشركة على الأمير هاري واصفة إياه بالشخص الإنساني والمدافع عن الصحة العقلية والمناصر للبيئة.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد صارا في القلب الجدل، بعدما تحدثت دوقة ساسكس، عن تعرضها للعنصرية وسط العائلة المالكة.