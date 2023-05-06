الأمير هاري يحضر وحيدا لحفل تتويج والده ويغيب عن الصورة العائلية

ظهر ملك بريطانيا الجديد تشارلز إلى جانب زوجته كاميلا على شرفة قصر باكنغهام بعد التتويج. وانضم إليهم عدد من أطفال العائلة المالكة، وولي العهد الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وغاب الأمير هاري عن الشرفة، كما كان متوقعا، بعد أن جلس في صف متأخر داخل كنيسة ويستمنستر. ولم يلحق العائلة إلى قصر باكنغهام.

ومع ذلك، لم يكن من المتوقع أن يكون هاري، الذي جاء لحضور الحفل وحده، حاضرًا في الشرفة. لأن أفراد العائلة المالكة فقط هم من يحق لهم ذلك.

وعززت اللقطة فكرة أن الأمير هاري لم يعد من العائلة، بعد قراره بالتخلي عن العائلة المالكة، وألقابه الملكية. والانتقال إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته ميغان ماركل.

وأكد هاري قبل أسابيع قليلة أنه سيحضر الحفل ، لكن بدون ميغان ، التي بقيت في كاليفورنيا حيث تعيش مع طفليهما أرشي وليليبت.