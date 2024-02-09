الأمير هاري يفاجئ الجميع بظهوره في حفل رغم مرض والده

فاجأ الأمير البريطاني هاري، الجميع بمشاركته بحفل جائزة “رجل العام” التي فاز بها اللاعب الأمريكي الشهير كاميرون هيوارد، رغم مرض والده الملك تشارلز الثالث.

وشارك الأمير هاري، في حفل تكريمي يحصل سنويًا لتكريم نجوم كرة القدم الأمريكية في لاس فيغاس. بعد عودته مسرعًا من زيارة والده الملك تشارلز الثالث إثر إصابته بمرض السرطان.

وأشاد الأمير هاري بالمكرمين من اللاعبين قائلاً: “كل ما تفعلونه داخل وخارج الملعب رائع حقًا”.

ووصف هيوارد بأنه “لاعب يذهب إلى أبعد الحدود”. وأشار إلى أن “التزامه الاستثنائي بمساعدة الآخرين هو انعكاس لقصته الخاصة وتكريمه في مثل هذا اليوم”.

وأثارت مشاركة الأمير هاري في هذ الحفل بالرغم من ظروف والده المرضية، إستياء كبيرا، واعتبر الكثيرون أن هذا الأمر لاغير لائق.