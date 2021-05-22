الأمير هاري يفتح النار على العائلة المالكة مجددا: حياتي كانت كابوسا!

تحدث الأمير هاري مع “أوبرا وينفري“، في فيلمه الوثائقي “The Me You See” عن حياته مع عائلته معتبرا إنها كانت كابوسًا.

واتهم الأمير هاري، العائلة المالكة، بالإهمال التام، واعترف بأنه بدأ جلسات العلاج النفسي مؤخرًا.

ويمثل الفيلم الوثائقي المكون من 5 أجزاء أول رحلة لـ”هاري” كمنتج منذ أن تنحى هو وزوجته عن واجباتهما الملكية.

وتحدث هاري، خلال الحلقة الإفتتاحية، حول تأثير وفاة والدته “ديانا” على قراره بالتخلي عن الحياة الملكية.

كما تطرق الأمير هاري، إلى الذكريات المؤلمة من طفولته بما في ذلك وفاة والدته.

وعرج الأمير، في حديثه، إلى المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعى له ولزوجته “ميغان ماركل”.

وكشف “هاري” أنه من سن 28 إلى 32 كان “كابوسًا في حياته”.

وأورد”هاري” : “في أواخر العشرينات من عمري ، كنت قد بدأت في طرح أسئلة حول هل يجب أن أكون هنا حقًا؟”.

وتابع هاري: “لقد قال لي أفراد الأسرة، فقط العب اللعبة وستكون حياتك أسهل”.

وأضاف دوق ساسكس، أن أسعد وقت في حياته جاء عندما كان في الجيش.

موضحا أنه كان يقوم بنفس التدريبات مثل أي شخص آخر، ولم تكن هناك معاملة خاصة بسبب هويته.