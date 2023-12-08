الأمير هاري يهاجم العائلة الملكية البريطانية مجددا ويدافع عن زوجته

يعتقد الأمير هاري أن أطفاله لا يمكنهم “الشعور وكأنهم في وطنهم” في المملكة المتحدة بسبب الافتقار إلى الأمن الكافي. حسبما قال محاميه الخميس في لندن، حيث يطعن الأمير على قرار رعايته أمام المحكمة العليا.

وفقد دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته ميغان. الحماية المنهجية من تطبيق القانون. على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعد أن قرر التنحي عن العائلة المالكة في عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.

وهو يطعن في هذا القرار أمام المحكمة من قبل منظمة تابعة لوزارة الداخلية. التي تمنحه الآن حماية الشرطة على أساس كل حالة على حدة.

والخميس، في اليوم الأخير من هذا الإجراء الذي بدأ يوم الثلاثاء. خلف أبواب مغلقة بشكل رئيسي، قرأ محامي هاري، بيانًا من الأمير، الغائب عن جلسات الاستماع.

يقول هاري: “تمثل المملكة المتحدة محورًا أساسيًا في قصة أطفالي. ومكانًا أريدهم أن يشعروا فيه وكأنهم في وطنهم. على الرغم من أنهم يعيشون حاليًا في الولايات المتحدة. لكن هذا مستحيل إذا لم يكن من الممكن ضمان سلامتهم عندما يكونون على الأراضي البريطانية”.

ويضيف: “لا أستطيع أن أعرض زوجتي للخطر بهذه الطريقة. وبالنظر إلى ما مررت به، فأنا متردد في تعريض نفسي لخطر غير ضروري”.

ويزعم الأمير أيضًا أنه وزوجته “شعرا بأنهما مجبران” على مغادرة البلاد في عام 2020 والتراجع عن واجباتهما الملكية.