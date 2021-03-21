الأمير وليام غاضب من ميغان وهاري

كشفت “صنداي تايمز” البريطانية عن غضب الأمير وليام، بعد دفاع دوق ودوقة ساسكس عن استخدامهما لعبارة أعضاء العائلة المالكة بساسكس.

وقبل لقاء الأمير هاري وميغان ماركل مع العائلة المالكة لمناقشة مغادرتهما، أطلقا موقعًا إلكترونيًا بعنوان “أعضاء العائلة المالكة في ساسكس”.

وحسب ذات الصحيفة فإن الموقع يعرض بالتفصيل مشاريعهما المخططة للمضي قدمًا.

ومع ذلك، قالت الملكة إنهما لم يعد بإمكانهما استخدام كلمة “ملكي” في مشاريعهما إذا لم يكونا أفرادًا عاملين بالعائلة المالكة.

وأضاف “غضب الأمير وليام كثيرا، وشعر أنهما عاملا الملكة بطريقة مهينة وغير محترمة”.

وبعد أربعة أيام من المقابلة، عندما سُئل الأمير وليام عن اتهامات بالعنصرية، قال: “لسنا عائلة عنصرية وسأتحدث إلى شقيقي قريبًا.