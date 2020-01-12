الأمير وليام يخرج عن صمته ويعلق على “إعتزال هاري”

كشف مصدر مقرب من الأمير وليام، لصحيفة بريطانية، موقفه من قرار أخيه الأمير هاري المفاجئ، بإعتزال مهامه من العائلة البريطانية المالكة.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، ذكر مصدر مقرب من وليام لصحيفة “صنداي تايمز”، أن الأمير يشعر بالحزن بسبب قرار أخيه.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمير وليام قال: “لقد لففت ذراعي حول أخي طيلة حياتنا، لكن لم يعد بإمكاني القيام بهذا.. أصبحنا كيانين منفصلين”.

وأورد الأمير وليام: “أشعر بالحزن بشأن القرار، كل ما يمكننا فعله هو أن نحاول جعمهما، ونأمل أن يأتي الوقت الذي نكون فيه جميعا على نفس الصفحة متفقين”.

وأكد وليام، على رغبته في أن يشارك الجميع بفعالية في “الفريق”، في إشارة للعائلة المالكة.

ومن المقرر أن تجتمع العائلة المالكة برئاسة الملكة إليزابيث، لمناقشة خروج هاري وميغان، والأدوار التي سيؤديانها مستقبلا.