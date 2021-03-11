الأمير ويليام يرد بقوة على اتهامات هاري وميغان

رد الأمير وليام، دوق كامبريدج، اليوم الخميس، على اتهامات زوجة أخيه، الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل.

ونفى الأمير ويليام، أن تكون العائلة المالكة في بريطانيا عنصرية.

موضحا أنه لم يتحدث بعد إلى أخيه الأمير هاري، الذي ظهر، مؤخرا، في مقابلة صحفية مثيرة مع زوجته.

وكشفت ميغان ماركل، في المقابلة، عن عدة أمور، قائلة إنها لم تكن مرتاحة خلال عيشها في القصر.

وقالت ماركل، أن هناك من تحدث إلى زوجها الأمير هاري، وهي حامل، وأعرب له عن مخاوف حيال بشرة الرضيع المقبل، وهل ستكون سمراء.

وفي رده على هذه التصريحات، قال الأمير وليام: “لسنا عائلة عنصرية بالمرة”.

وأحدثت مقابلة الأمير هاري وزوجته، أزمة غير مسبوقة منذ عقود للعائلة المالكة.

وأصدر قصر باكينغهام، بيانا، جاء فيه إن ما أثير بشأن قضية العرق يبعث على القلق، وهو أمرٌ سيجري التعامل معه، في نطاق عائلي خاص.

وأضاف القصر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما آرشي سيحظون دائما بحب العائلة المالكة.