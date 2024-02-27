الأمير ويليام يلغي ارتباطاته الرسمية “لأسباب شخصية” وهذه حالة كايت مديلتون

كان من المقرر أن يشارك أمير ويلز، اليوم الثلاثاء، في حفل تأبيني في قلعة وندسور. تخليدا لذكرى عرابه ملك اليونان قسطنطين الذي توفي في جانفي الماضي.

بينما كان من المقرر أن يشارك في حفل تأبيني في قلعة وندسور يوم الثلاثاء. اضطر الأمير ويليام إلى إلغاء زيارته “لأسباب شخصية”. حسبما أعلن قصر كنسينغتون في بيان صحفي.

وكان من المقرر أن يحضر أمير ويلز حفل تكريم عرابه الملك قسطنطين ملك اليونان الذي توفي في جانفي الماضي. ويحدد القصر أن الأمير ويليام اتصل بالعائلة المالكة اليونانية، الحاضرة في الحدث، لإبلاغهم بغيابه.

وإذا لم يقدم قصر كنسينغتون المزيد من التفاصيل بشأن هذا التأجيل المفاجئ. فهو يشير إلى أن كيت ميدلتون، التي تتعافى من جراحة في البطن. “في حالة جيدة”، ومن غير المتوقع أن تعود أميرة ويلز إلى واجباتها الملكية.

وفي غياب والده الملك تشارلز الثالث الذي كان يعالج من مرض السرطان، تولى أمير ويلز مسؤولية جزء من أنشطته العامة. لأنه إذا استمر في رعاية شؤون الدولة، يكون الملك قد تخلى عن التزاماته العامة.

لكن بالنسبة لوليام، فإن التوقيت دقيق، حيث أن زوجته كيت تتعافى من عملية غامضة تستغرق فترة نقاهة طويلة جدًا. وعندما أعلن الملك إصابته بالسرطان، كان ويليام يستعد لاستئناف نشاطه بعد أسابيع قليلة من الانسحاب، ليكون مع كيت وأطفالها.