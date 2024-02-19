الأمير ويليام يمول مشروع إسكان بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لفائدة المشردين

أعلن أمير ويلز يوم أمس الأحد، أنه سيمول مشروع إسكان اجتماعي في دوقية كورنوال التابعة له.

ويُطلق على هذا المشروع الضخم اسم Homewards، ومن المقرر أن يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات. وطموحه هو “إظهار أنه من الممكن وضع حد” لقضية التشرد.

كما سيتم قريباً بناء أربعة وعشرين منزلاً في بلدة نانسليدان، إحدى ضواحي نيوكواي في كورنوال.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل في العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

ومع ذلك، وفقًا للأسبوعية، فإن المنطقة التي تم بناء وحدات الإسكان الاجتماعي فيها واحدة من أعلى معدلات المشردين بالمملكة المتحدة.

ومن خلال هذه العملية، ينوي ويليام تشجيع ملاك الأراضي على بناء المساكن أيضًا.

وسيتم بناء هذه المنازل على أرض تبلغ مساحتها حوالي 130 ألف هكتار يملكها الأمير. والتي ورثها باعتباره الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث. يتم دعم العمل من قبل الدوقية التي ستقوم بتركيب وسائل النقل العام هناك.

ويهدف هذا المشروع إلى الاعتماد على الشركاء المحليين – الأفراد والمنظمات والشركات -. الذين سيعملون معًا لتقديم خطة مصممة خصيصًا، بناءً على “الاحتياجات المحلية والخبرة المحلية”، كما أعلن الأمير في يونيو 2023.

طموح مشروع Homewards هو إنشاء نموذج يمكن اعتماده في مواقع أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويوجد في البلاد، بحسب أرقام المؤسسة الملكية، أكثر من 300 ألف مشرد، نصفهم من القُصّر.

ويعد هذا مشروعًا جديدًا كبيرًا للابن الأكبر للملك تشارلز، الذي أطلق بالفعل جوائز Earthshot في عام 2020. والتي تم إنشاؤها لتكريم الابتكارات لصالح البيئة.