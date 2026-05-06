الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي يُهنئ بوطبيق

هنأ الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، إلياس م. ماجوسي، الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي.

وفي رسالة بعثها ماجوسي أكد أن هذا الفوز يُعدّ شهادة على تفاني بوطبيق وعمله الجاد والتزامه بخدمة القارة الإفريقية، كما يعكس الثقة التي حظي بها من قبل ممثلي الشعوب الإفريقية، مشيدًا بقدرته على الإلهام والتواصل ورؤيته لمستقبل أفضل.

كما أشار إلى أن هذا الإنجاز لا يمثل نجاحًا شخصيًا فحسب، بل يُعد أيضًا انتصارًا لكل من يؤمن بقيادته ورؤيته. معربًا عن ثقته في أن البرلمان الإفريقي سيحقق، تحت قيادته، مزيدًا من التقدم والازدهار.

هذا وأكد الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي دعمه الكامل له خلال هذه المرحلة. متطلعًا إلى الأثر الإيجابي الذي سيُحدثه على مستوى القارة وخارجها، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

جدير بالذكر أن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي Southern African Development Community. هي منظمة إقليمية تضم 16 دولة من دول الجنوب الإفريقي، تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل بين دول المنطقة. وترسيخ السلم والأمن، وتحسين مستوى معيشة شعوبها من خلال التعاون المشترك.

