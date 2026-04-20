الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة في زيارة عمل إلى الجزائر

سيقوم الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة (OLACDE)، أندريس ريبوليدو سميتمانز، بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 21 و22 أفريل الجاري.

وذلك بدعوة من وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد الأمين التنفيذي لقاءات مع عدد من المسؤولين، على غرار وزير الدولة، وزير المحروقات. كما سيقوم بزيارة عددٍ من المنشآت الطاقوية في الجزائر.

وتربط الجزائر علاقات مميزة مع منظمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي للتنمية، منذ انضمامها بصفتها عضوًا مراقبًا في 9 جويلية 2001. ثم حصولها على صفة مراقب دائم سنة 2018.

وبموجب هذه الصفة، تعَدُّ الجزائر الدولة الوحيدة من خارج منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تحظى بهذه المكانة.

وتشكل هذه الزيارة مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة بين الجزائر ومنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة، بما يخدم تعاونا أوسع ومنافع متبادلة.