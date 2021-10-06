الأمين العام الأممي يعين الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له للصحراء الغربية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، اليوم الأربعاء ، عن تعيين الإيطالي ستافان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا له للصحراء الغربية بعد قبول من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية .

ويخلف الألماني هورست كوهلر الذي استقال من مهمته في 22 مايو 2019 والذي يشعر الأمين العام بالامتنان لجهوده الحثيثة والمكثفة التي أرست الأساس لزخم جديد في العملية السياسية في الصحراء الغربية.

وسيبذل المبعوث الشخصي الجديد مساعيه الحميدة نيابة عن الأمين العام. وسيعمل مع جميع المحاورين المعنيين ، بما في ذلك الأطراف والبلدان المجاورة وأصحاب المصلحة الآخرين ، مسترشدًا بقرار مجلس الأمن 2548 (2020) والقرارات الأخرى ذات الصلة ،

حسب مااورده الامين العام في بيان اعلامي .

ويتمتع دي ميستورا بخبرة تزيد عن 40 عامًا في الدبلوماسية والشؤون السياسية. خلال مسيرته المهنية مع الأمم المتحدة ، شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا .

كما عمل في المنظمة في مناصب مختلفة في الصومال والسودان وإثيوبيا وفيتنام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، من بين آخرين.

بالإضافة إلى خدمته مع الأمم المتحدة ، تم تعيينه وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الخارجية وبعد ذلك نائب وزير الخارجية في إيطاليا.